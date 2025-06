Emirates e Air China siglano un memorandum di intesa

Dopo la collaborazione di interlinea arriva ora il memorandum di intesa per espandere la partnership tra Emirates e Air China, con l’obiettivo di incrementare l’offerta voli tra i due Paesi. In base all’accordo le due compagnie esploreranno un codeshare reciproco su rotte selezionate all'interno dei rispettivi network. Questo permetterà a ciascuna compagnia di inserire il proprio codice sui voli dell’altra sulle tratte principali tra Cina ed Emirati Arabi Uniti, nonché oltre Pechino e Dubai verso un elenco ampliato di destinazioni.

“Mentre continuiamo ad aumentare i nostri investimenti nella Cina continentale, ci auguriamo di rafforzare ulteriormente la nostra partnership con Air China per soddisfare la crescente domanda di viaggi in questo mercato strategico e creare nuovi collegamenti per il turismo e il commercio tra la Cina e la comunità globale” spiega Adnan Kazim, vicepresidente esecutivo e chief commercial officer di Emirates.

Dal 30 luglio Emirates opererà 49 voli settimanali verso la Cina continentale, inclusi due voli giornalieri per Pechino e Shanghai, oltre a voli giornalieri per Guangzhou, Shenzhen e Hangzhou.