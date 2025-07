Bomben, Il Diamante, protagonista con ‘La nostra Africa’ su Focus TV

Africa in primo piano su Focus TV, dove dal 9 luglio 2025, ogni mercoledì alle 21,20 verrà proposto un approfondimento dedicato a ‘La nostra Africa – Professionisti della Natura’.

Quattro le puntate previste per condurre il pubblico alla scoperta dell’Africa australe. Le prime tre, dedicate a Botswana, South Africa e Namibia, saranno guidate da Davide Bomben, esperto di conservazione e fondatore dell’associazione Esperti d’Africa Aiea, formatore di numerosi ranger e guide in tutta l’Africa australe, nonché project manager de Il Diamante.

Il quarto episodio, invece, sarà dedicato allo Zimbabwe e affidato a Gianni Bauce, guida professionista e co-ideatore del progetto, che porterà la sua voce e il suo sguardo sulle dinamiche ambientali e sociali del continente africano.

Il format racconta storie autentiche di tutela ambientale, lotta al bracconaggio e promozione di un turismo realmente sostenibile, ponendo l’accento su chi, ogni giorno, si impegna concretamente nella difesa del patrimonio naturale africano.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Bomben, Bauce e Armando Maielli e intende mostrare come il turismo, se ben gestito, possa diventare uno strumento efficace nella conservazione della biodiversità. La serie documenta da vicino il lavoro sul campo, illustrando come la formazione di nuove generazioni di ranger e la creazione di opportunità economiche per le comunità locali siano elementi fondamentali per la protezione degli ecosistemi più fragili del pianeta.

Ogni episodio offre uno sguardo concreto su pratiche di conservazione innovative, evidenzia il ruolo cruciale delle comunità locali e aiuta a comprendere le sfide quotidiane affrontate contro il bracconaggio. Al tempo stesso, mostra l’impatto positivo che un turismo consapevole può generare, non solo in termini di protezione ambientale, ma anche di crescita sociale ed economica.

Gli episodi andranno in onda in prima visione il 9, 16, 23 e 30 luglio, e verranno rispettivamente dedicati a Botswana, South Africa, Namibia e Zimbabwe. Successivamente saranno disponibili in replica.