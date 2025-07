Il gruppo Air France-Klm sceglie di cavalcare il modello low cost, almeno in via sperimentale, e dal prossimo mese di settembre introdurrà su alcune rotte a corto raggio una nuova tariffa basic che contempla esclusivamente un bagaglio a mano piccolo da inserire sotto il sedile di fronte. Una ‘prova’ che arriva alla vigilia del voto del Parlamento europeo sulla normativa dei bagagli a mano che potrebbe cambiare le carte in tavola al gruppo franco-olandese nel caso dovesse passare la clausola che prevede anche il trolley nel prezzo del biglietto.

L’esperimento

Secondo quanto riportato da Corriere.it, i voli su 10 destinazioni, tra cui anche Torino e Firenze per l’Italia, in partenza sia da Parigi Charles de Gaulle sia da Amsterdam, avranno questa nuova tariffa che, spiega il gruppo, “è ideale per i clienti che viaggiano leggeri per soggiorni brevi, offre un prezzo vantaggioso con bagaglio minimo, permettendo un'esperienza più fluida in aeroporto e a bordo. Inoltre servirà ad aumentare ulteriormente l’attrattività della rete di medio raggio in un contesto di crescente concorrenza”.

Le dimensioni del bagaglio incluso nella tariffa basic sono già quelle contenute nella prossima direttiva europea, ovvero 40x30x15, ed esiste la possibilità di aggiungere un secondo bagaglio a bordo con tariffe a partire da 15 euro. Per i membri del programma fedeltà Flying Blue sarà invece gratuito.