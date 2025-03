Airbnb nomina Matteo Sarzana country manager Italia e Sud-Est Europa

Matteo Sarzana è stato nominato da Airbnb come country manager per l’Italia e il Sud-Est Europa. Il suo ruolo sarà quello di supervisionare le operazioni e la strategia di crescita dell’azienda in diversi mercati chiave, rafforzandone ulteriormente la presenza nell’area del Mediterraneo.

Sarzana arriva in Airbnb dopo una lunga esperienza in Deliveroo - che ha portato in Italia -, di cui per quasi dieci anni ha guidato l’espansione, lanciandone i servizi in oltre 1.700 città.

“La sua vasta conoscenza del mercato italiano e la riconosciuta capacità di guidare lo sviluppo di aziende b2c - ha commentato Emmanuel Marill, regional director di Airbnb - saranno decisive per il futuro di Airbnb in Italia e nel Sud-Est Europa. Questa nomina rappresenta un passo importante nel nostro percorso per migliorare l’offerta nell’area”.

Quasi la metà dei viaggiatori in Italia già utilizza Airbnb per visitare borghi e località rurali. Sarzana sarà chiamato a guidare il team ad assecondare la crescita del business oltre le città d’arte, cogliendo così l’opportunità di condividere maggiormente i benefici del turismo diffuso, anche in previsione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, di cui Airbnb è partner: si stima infatti che, in concomitanza con l’evento, i soggiorni su Airbnb genereranno un impatto economico positivo di 154 milioni di euro.