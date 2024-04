Non soltanto un classico tour, ma un grande evento per scoprire il lato inedito di New York. Questo l’obiettivo che ha guidato Nancy Manna di Vivere e Viaggiare - Desenzano del Garda (Bs), Ivan Righetti di Bluvacanze Verona, Lara Antonioli di Vivere e Viaggiare Villanuova Sul Clisi (Bs) e Gabriele Conrotto di Vivere e Viaggiare Torino, i quali hanno creato un gruppo di circa 70 persone proponendo un itinerario di 5 giorni per andare alla scoperta di tutti i volti della Grande Mela. Si partirà il 25 aprile, divisi in due sottogruppi - ciascuno con il proprio programma e due accompagnatori - i partecipanti si riuniranno in alcuni momenti particolari e uno di questi sarà la serata ‘pasta making’ con Andrea Belfiore, ex vincitore di Pechino Express.

“New York è stata una scommessa - spiega Nancy Manna -. Molti colleghi mi avevano dato della matta quando ho iniziato con i gruppi su questa destinazione per la quale pensavano che in fondo bastasse offrire al cliente un volo e un hotel. La parola d’ordine dei nostri viaggi di gruppo - conclude -? Riempirsi di emozioni, di persone, di immagini, di risate tornando a casa più ricchi”.