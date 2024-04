Design e hotel, 6 strutture per vivere il ‘quiet luxury’

Trionfa nel design il quiet luxury, il lusso discreto che si conferma anche nel 2024 come uno dei trend principali nella moda e nel design, anche degli interni. A cavallo della Milano design Week e in attesa del World Design Day, Booking racconta 6 strutture in giro per il mondo che bene rappresentano la tendenza quiet luxury, per soggiornare nell’ultimo trend del design.

Si parte da MANNA a Valtessiniko in Grecia, una struttura di montagna a 1.200 metri di altitudine sul monte Menalo, nella regione dell'Arcadia, nella parte orientale della penisola del Peloponneso. La struttura è stata quasi interamente costruita in materiali naturali come il legno e la pietra, rispettando l'identità e l'architettura originali e la sensazione è quella di un rifugio.

Ma un’oasi di quiet luxury si può trovare anche in centro a Parigi. Lo Château Voltaire è un hotel di proprietà di Thierry Gillier, fondatore di un famoso brand francese di abbigliamento di lusso che presenta una perfetta fusione tra design chic contemporaneo ed eleganza senza tempo.

Si va in Portogallo alla scoperta dell'Aethos Ericeira, che si inserisce perfettamente nell'ambiente naturale della costa portoghese, grazie all'utilizzo di materiali e toni neutri che si ispirano alla bellezza delle spiagge, delle dune e delle scogliere circostanti. La capitale Lisbona si trova a circa 45 minuti di auto dalla struttura.

Dall’altra parte del mondo, in Australia, la tendenza è la stessa. Il 99 Acres Bangalow Retreat, arredato con elementi di provenienza locale, si trova a pochi passi dalla città di Bangalow, un piccolo centro nella regione di Northern Rivers nel Nuovo Galles del Sud. Situata sulla cima di una piccola collina, questa struttura a conduzione familiare offre una pausa rilassante in un paesaggio rurale subtropicale. Il design è pensato per offrire il massimo grado di relax e, sia con il bello che con il cattivo tempo, una vista su Byron Bay.

Anche a NY il quiet luxury è di casa. Casa Cipriani rappresenta un perfetto connubio di lusso tra presente e passato. L’hotel a Lower Manhattan si affaccia sull'acqua e offre una vista sulla Statua della Libertà e sul Ponte di Brooklyn. Questa struttura di lusso, che ha mantenuto i dettagli architettonici unici dell'edificio, è caratterizzata da un ambiente estremamente elegante, ma allo stesso tempo confortevole.

Infine il Giappone, con il Naoshima Ryokan Roka, una fusione perfetta tra la tradizionale ospitalità giapponese e il moderno design minimalista. Ognuna delle camere dispone di vasca da bagno all'aperto e offre una magnifica vista sul giardino.