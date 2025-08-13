Carnival, la classe Excel debutta nelle crociere brevi

Anche le crociere brevi di Carnival avranno la loro nave di classe Excel.

La compagnia, come riporta travelweekly.com per la prima volta offrirà questo tipo di unità anche per gli itinerari di durata minore: la Mardi Gras infatti salperà per crociere di quattro e cinque giorni da Port Canaveral alle Bahamas.

Le crociere di quattro giorni visiteranno solo porti privati Carnival, con soste a Celebration Key e RelaxAway, Half Moon Cay. Gli itinerari di cinque giorni aggiungono una terza tappa a Nassau.

Per il mercato delle crociere si tratta di una decisione significativa, perché testimonia come le crociere brevi, di durata inferiore alla settimana, stanno conquistando terreno anche per la clientela più esigente. E dalla decisione di Carnival si può dedurre come la durata non sia necessariamente una scelta di costo (meno giorni, meno spesa) ma una necessità magari dettata da impegni o altro.