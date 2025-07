Una laguna di 25mila metri quadrati, la più grande d’acqua dolce dei Caraibi, oltre a spiagge fantastiche e ogni tipo di servizio. È stata inaugurata Celebration Key, la destinazione privata alle Bahamas di Carnival Cruise Line. La filosofia è quella di far sentire chi scende dalla nave ancora circondato dalle acque, siano esse quelle dell’oceano, o quelle della Calypso Lagoon. Una struttura di castelli di sabbia di 10 piani con due scivoli d’acqua, aree commerciali, l’accesso alla spiaggia o ad una sezione del beach club a pagamento con piscina, completano questa offerta esclusiva del gruppo Carnival per la summer 2025. Celebration Key può attualmente ospitare due navi contemporaneamente. Gli ospiti della crociera possono optare per un pranzo gratuito da un food truck o per uno sconto del 25% su un piatto principale in uno dei ristoranti dell’isola. Carnival prevede 2 milioni di ospiti nel primo anno e fino a 4 milioni l’anno entro il 2028. “Celebration Key rappresenta una novità entusiasmante chi ama le crociere e le esperienze esclusive. È il perfetto mix tra divertimento, relax e cultura, ideale per famiglie e adulti, e siamo certi che sarà un successo anche per il mercato italiano“ commenta Gioco Viaggi, agente generale per l’Italia.