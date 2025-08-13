“Partire sì, ma dove?” di chiedeva la protagonista della celebre canzone Maracaibo. Una domanda che, nel caso del volo misterioso di Wizz Air, è destinata a restare senza una risposta.

La low cost ha rilanciato #letsgetlost, una delle sue iniziative più celebri. Il concorso vedrà i 30 vincitori italiani e un accompagnatore partire per un viaggio misterioso con partenza da Roma Fiumicino il prossimo 12 settembre.

Per partecipare, come spiega una nota della compagnia, sarà sufficiente condividere una foto o un video “che mostri il vostro spirito avventuroso su Instagram, dal 4 al 24 agosto 2025, taggando @wizzair e utilizzando gli hashtag #LetsGetLostItaly e #LetsGetLostwithWIZZ. Unici requisiti da rispettare: assicurarsi che il tuo profilo sia pubblico, essere maggiorenni e residenti in Italia”.

I primi dettagli

Si tratterà di un viaggio di tre giorni e prima della partenza sarà comunicato ai vincitori solo il tipo di clima, per consentire di preparare dei bagagli.

“Siamo entusiasti di lanciare la quarta edizione del nostro leggendario concorso #Let’sGetLost in Italia - commenta Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air -. Dopo il grande successo delle tre precedenti campagne, non potevamo non offrire questa straordinaria esperienza a un numero ancora maggiore dei nostri clienti italiani. Avendo una delle reti di rotte più uniche in Italia, siamo orgogliosi di portare i nostri passeggeri in viaggi indimenticabili alla scoperta del mondo ogni singolo giorno”.

La destinazione, assicura la compagnia, è “una vera gemma nascosta. Non proprio quello che ti aspetteresti”.