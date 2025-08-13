PromPerù lancia la Ruta di Papa Leone XIV

Il Perù rende omaggio alla figura di Papa Leone XIV, cittadino onorario del Paese da 10 anni dopo avere agito per diversi anni come missionario, con la creazione di un percorso turistico dedicato che unisce spiritualità, cultura e patrimonio, toccando 39 luoghi significativi nelle Regioni di Piura, Lambayeque, La Libertad e della Provincia Costituzionale di Callao.
“La Ruta di Papa Leone XIV rappresenta una nuova offerta turistica – spiega PromPerù in una nota - che mette in rete luoghi emblematici legati alla vita e all’impegno del Santo Padre, arricchiti da un patrimonio culturale, archeologico, naturale e gastronomico di straordinario valore”.
La Ruta di Papa Leone XIV si presenta come un itinerario esperienziale che intreccia spiritualità, cultura e sapori: collega luoghi di culto, siti di interesse culturale ed esperienze gastronomiche autentiche, valorizzando l’impegno delle comunità locali. Un viaggio che invita a riscoprire l’eredità spirituale lasciata dal Papa e la capacità del Perù di accogliere attraverso il suo patrimonio più genuino.
Photocredit Renzo Tasso-PromPerù
Remo Vangelista