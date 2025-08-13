È nel pieno dell’alta stagione estiva che Gardaland Resort rimane senza guida. Stefano Cigarini ha, infatti, lasciato la carica di a.d. e vicepresidente, che rivestiva da marzo scorso su nomina della Merlin Entertainments. Ed è lo stesso gruppo cui fa capo il parco divertimenti della zona lacustre veronese a ufficializzarne le dimissioni: “Di comune accordo, Stefano Cigarini ha lasciato il suo incarico a tempo pieno come vicepresidente di Gardaland Resort, ma continuerà a fornire consulenza strategica all’azienda sino alla fine della stagione”.

Tra le punte di diamante della galassia britannica Merlin, Gardaland sta vivendo un anno “estremamente entusiasmante - si legge in una nota -, con l’apertura di nuove attrazioni”, e in attesa di una nuova nomina “proseguono le celebrazioni per il 50esimo anniversario del parco e l’impegno per rafforzare ulteriormente Gardaland nel settore dell’intrattenimento in Italia e in Europa”.

Il nome di Cigarini è molto noto nel settore dei parchi tematici, ultimo dei quali Cinecittà World, ma in passato ha rivestito ruoli di punta anche in Europa e Emirati.