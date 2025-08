Gardaland, LEGOLAND® Water Park apre a tutti per l’estate

Con le alte temperature estive LEGOLAND® Water Park Gardaland apre le porte a tutti. Il parco acquatico tematizzato LEGO® situato all’interno di Gardaland, prima accessibile solo ai visitatori fino ai 17 anni, consente ora l’ingresso a tutti, senza limiti di età. Un’opportunità in più per chi cerca refrigerio nelle giornate più calde.

“Questa decisione - spiega Alessandra Zanoni, direttore operativo Gardaland Resort - arriva anche in risposta alle richieste dei nostri visitatori, che in più occasioni, attraverso sondaggi e feedback, hanno manifestato il desiderio di poter accedere al parco acquatico senza restrizioni di età, un’aspettativa che siamo finalmente felici di soddisfare. Sempre più giovani e appassionati del mondo LEGO® potranno vivere un’esperienza all’insegna del divertimento e della spensieratezza in un contesto unico in Europa”.

LEGOLAND® Water Park si sviluppa su una superficie di 15.000 mq e si compone di 7 diverse aree. “Al momento, il grado di occupazione conferma l’altissimo gradimento del parco acquatico da parte dei visitatori - continua Zanoni, direttore operativo Gardaland Resort -. Un risultato che conferma quanto la decisione di estendere l’accesso al parco sia stata ben accolta e risponda perfettamente a un’esigenza concreta del nostro pubblico. Inoltre, nelle ore più calde della giornata registriamo un discreto aumento degli ingressi a dimostrazione di come LEGOLAND Water Park venga scelto anche come luogo ideale per trovare refrigerio e svago durante i picchi di calore estivo”.