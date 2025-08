L’approvazione di oggi alla Camera dei Deputati ha trasformato in legge il Decreto Economia. Si è concluso così l’iter del pacchetto di norme che prevede anche alcune misure strategiche per il comparto turistico.

In primis, a coinvolgere il comparto in maniera diretta sono le agevolazioni per lo staff housing, ovvero per la fornitura di alloggi a prezzi concordati per il personale stagionale. Un pacchetto di provvedimenti che mira a risolvere il problema del reperimento dei dipendenti per il settore turistico tramite incentivi e contributi mirati per la riqualificazione delle strutture destinate a questo utilizzo.

I destinatari

Per poter sfruttare i 120 milioni messi a disposizione da qui al 2027, gli alloggi dovranno essere destinati agli stagionali del settore turistico o della ristorazione (compresi bar o gelaterie) e riguarda ovviamente anche le abitazioni messe a disposizione dal datore di lavoro ai propri dipendenti.

Inoltre, come evidenzia edotto.com, sempre per il settore turistico il decreto divenuto legge prevede alcune proroghe amministrative, come quella relativa alla scadenza dell’aggiornamento catastale delle strutture ricettive all’aperto.