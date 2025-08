Il calciomercato estivo è arrivato anche nel mondo del trasporto aereo. Air Europa è senza dubbio la compagnia aerea che fa gola al mercato, ma i pretendenti si stanno sfilando. La vicenda si sta trascinando ormai da molto tempo. Tutti per motivazioni diverse si sono però tirati indietro.

Oggi è il turno del Gruppo Lufthansa che ha reso di non avere intenzione di proseguire le trattative e non presenterà nessuna offerta. Negli ultimi mesi a Francoforte avevano messo a punto un progetto per rilevare una quota del vettore spagnolo. Ma evidentemente qualcosa ha bloccato l’operazione. Ieri un portavoce di Lufthansa ha detto all’agenzia stampa Reuters che “dopo approfondite analisi e trattative, al momento abbiamo deciso di non procedere con una partecipazione in Air Europa”.

Il ceo di Lufthansa, Carsten Spohr, aveva confermato per la prima volta la scorsa settimana l’avvio di colloqui con Air Europa per l’acquisto di una quota del 25%. Dopo l’intesa per acquisire Ita, gli azionisti della linea aerea tedesca si sono mostrati più freddi verso nuove iniziative.

Adesso, secondo la stampa finanziaria spagnola, si sarebbe affacciato un nuovo pretendente per Air Europa. Si tratterebbe di Turkish Airlines, che mira ad espandere il suo raggio d’azione con un occhio verso il network sudamericano di Air Europa. Il calciomercato continua. (r.v.)