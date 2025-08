Lavoro nell’hospitality: trainano giovani e contratti temporanei

Il lavoro temporaneo e i giovani trainano il mercato occupazionale nell’hospitality, comparto che si conferma trainante per l’impiego in Italia, soprattutto nella stagione estiva. È la fotografia che restituisce l’Osservatorio sul lavoro temporaneo dell’agenzia per il lavoro digitale iziwork, secondo cui oltre il 72% dei contratti temporanei attivati nell’hospitality riguarda lavoratori under 35.

Il lavoro temporaneo nel comparto, rimarca lo studio - basato su oltre 13.000 lavoratori che hanno trovato occupazione nel comparto hospitality attraverso iziwork dal 2020 ad oggi -, rappresenta un punto di partenza concreto per i giovani per entrare nel mondo del lavoro e acquisire esperienza. Oltre 7 contratti su 10 (72%), infatti, riguardano persone con meno di 35 anni: la fascia 15–24 anni è la più rappresentata (40%), seguita da quella 25–34 (31,5%).

Le professioni più ricercate

Le professioni più ricercate riflettono la stagionalità e la varietà dell’offerta turistica. In vetta figurano le hostess per cerimonie e feste (62%), seguite dai camerieri di sala (11%), dai facchini d’albergo (7%) e dagli addetti fast food (7%). Il predominio delle hostess riflette l’importanza dell’eventistica, dai concerti ai grandi eventi che caratterizzano la stagione. Completano la classifica barman (4%) camerieri capi sala (3%) addetti alla reception (2%) e assistenti di cucina (2%). Quasi perfetto l’equilibrio di genere: dei circa 13.000 lavoratori analizzati il 52% sono uomini e il 48% donne.

La domanda di lavoro temporaneo nell’hospitality si concentra principalmente in Lombardia, che da sola raccoglie il 48% dei lavoratori del settore, trainata da Milano, epicentro di eventi business, congressi internazionali e turismo fieristico. Seguono regioni ad alta densità produttiva e ricettiva come Emilia-Romagna (9%), Piemonte (5%) e Veneto (4%) – quest’ultima anche polo turistico di rilievo.

“L’hospitality è uno dei settori più dinamici del lavoro temporaneo. Cambiano le stagioni, arrivano gli eventi, si spostano i flussi: servono soluzioni rapide, intelligenti, su misura – spiega David Bryant, direttore commerciale di iziwork Italia -. I dati parlano chiaro: il comparto offre opportunità reali, soprattutto ai più giovani, che trovano qui un primo accesso al mondo del lavoro”.