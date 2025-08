Volotea: accordo con Air Caraïbes e French bee per i voli sui Caraibi e Nord America

Caraibi, Usa e Canada più vicini all’Europa per i clienti Volotea. La compagnia aerea ha annunciato un accordo di interlinea con le compagnie Air Caraïbes e French bee, grazie al quale i passeggeri in partenza dal Vecchio Continente potranno raggiungere mete come Cancún, Santo Domingo o Punta Cana, nelle Antille-Guyana, negli Stati Uniti, in Québec, in Polinesia Francese e a La Réunion, effettuando scalo a Parigi Orly e usufruendo di un servizio di viaggio integrato e semplificato.

L’accordo prevede la vendita da parte di Air Caraïbes e French bee, anche tramite agenzie di viaggi, dei voli Volotea da/per Parigi-Orly in connessione con i loro collegamenti verso i Caraibi, la Polinesia Francese, La Réunion, il Canada e gli Stati Uniti.

Le connessioni sono così disponibili per i passeggeri delle città europee servite da Volotea e collegate a Parigi Orly; per l’Italia si tratta di 6 aeroporti, ovvero Alghero, Ancona, Genova, Olbia, Torino e Verona.

Il servizio integrato comprende un biglietto unico per l’intero viaggio, il trasferimento diretto dei bagagli dalla partenza alla destinazione finale, senza necessità di ritiro a Parigi-Orly e coincidenze ottimizzate.

“Tra le destinazioni oltreoceano servite da Air Caraïbes e French bee - spiega una nota congiunta dei 3 vettori - ci sono: Guadalupe, Martinica, Guyana Francese, Polinesia Francese, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Bahamas, Repubblica Dominicana, Messico, Canada e, nel caso di French bee, anche gli Usa (Miami, San Francisco, Los Angeles e Newark)”.