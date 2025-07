Volotea amplia i voli da Bari in inverno

Ci sarà un’estensione anche per il periodo natalizio per le rotte da Bari verso Bordeaux e Lione. I collegamenti di Volotea saranno attivi dalla seconda metà di dicembre fino al 5-6 gennaio, entrambi con frequenza bisettimanale.

“La Francia si conferma il primo mercato internazionale per la nostra regione in termini di arrivi che, da gennaio ad aprile di quest’anno sono stati oltre 60mila, laddove nello stesso periodo del 2024 erano stati oltre 46mila. Numeri che testimoniano il forte legame anche culturale che unisce i due mercati e la sempre crescente domanda”, ha sottolineato il presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile.

Nel 2025 sono 14 le destinazioni servite da Volotea presso l’aeroporto di Bari, di cui 13 internazionali. Tra queste, 8 sono in Grecia (Atene, Cefalonia, Corfù, Heraklion, Mykonos, Preveza, Santorini e Zante), 2 in Croazia (Dubrovnik e Spalato), 2 in Francia (Bordeaux e Lione) e 1 in Spagna (Bilbao), mentre il collegamento nazionale è quello Olbia.