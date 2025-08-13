Spirit Airlines ammette: dubbi sulla sopravvivenza

A pochi mesi dall’uscita dalla bancarotta, Spirit Airlines ha lanciato l’allarme sulla sua sopravvivenza. La compagnia aerea Usa ha chiamato un causa sia la debole domanda interna e la diminuzione delle riserve di liquidità.

Come riporta cnn.com, la compagnia prevede che queste condizioni persisteranno per il resto dell’anno, aumentando l’incertezza operativa. Come contromossa. Spirit ha affermato di voler rafforzare la liquidità vendendo aeromobili e riducendo la capacità ai gate.

Ma, sottolinea sempre la Cnn, restano dubbi sostanziali sulla capacitò dell’azienda di continuare a operare nei prossimi 12 mesi.

Continua così la travagliata vicenda dei conti di Spirit, al centro delle cronache di settore ormai da tempo proprio per questioni di bilancio. Pochi mesi fa, all’uscita dal Chapter 11, la compagnia aveva addirittura annunciato l’intenzione di quotarsi in Borsa. Ma ovviamente il progetto è finito in secondo piano.