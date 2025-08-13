Bluserena, tornano le Sport Academy per allenarsi con i campioni olimpici

Bluserena Sport Academy torna al Bluserena Ethra Reserve e all’Is Serenas Badesi Resort per divertire e allenare i giovani ospiti a fianco dei campioni olimpici italiani.

All’Ethra Reserve i corsi prevedono la guida di Giorgia Villa, argento alle Olimpiadi di Parigi 2024, per le lezioni di ginnastica artistica per ragazzi dai 5 ai 16 anni, il 18-22 agosto e il 25-29 agosto; e di Francesco Santolin, campione mondiale di freestyle frisbee, il 25-29 agosto e 1-5 settembre, per ragazzi dai 6 ai 14 anni.

L’Is Serenas Badesi Resort accoglierà invece Erica Nicoli e Domenico Gemma per accompagnare i partecipanti - anche adulti - nel mondo del Taekwondo, il 25-29 agosto, 1-5 settembre. Per tutti, inoltre, Bluserena ha arricchito l’offerta dei Club con attività educative e creative, come il Serenella Clay Art e il Serenella Cupcake dai 3 ai 5 anni, il Discovery Picnic, un laboratorio per piccoli scienziati dai 6 ai 9 anni e una notte in tenda sotto le stelle dai 10 ai 13 anni.