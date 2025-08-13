Apre a Leolandia la nuova area tematica ‘Crazy Circus’

Si ispira alla tradizione del grande circo americano Barnum l’ultima novità di Leolandia. Il parco divertimenti alza il velo sulla la nuova area tematica ‘Crazy Circus’, un mondo a parte dove nulla è come sembra e tutto è progettato per stupire.

La nuova attrazione rientra in un ampio programma pluriennale di investimenti, autofinanziato tramite un bond emesso da Leolandia Holding S.p.A., capofila del Gruppo che gestisce il parco, con l’obiettivo di potenziare l’offerta per i bambini dai 6 ai 12 anni e consolidare la storica vocazione del parco all’accoglienza delle famiglie.

“Per lo sviluppo dell’area Crazy Circus abbiamo stanziato 15 milioni di euro - spiega Giuseppe Ira, presidente di Leolandia - e una parte dei progetti sarà completata nel 2026, con nuove attrazioni ad alto contenuto adrenalinico. Al momento, la stagione in corso registra una crescita significativa rispetto al 2024, grazie anche alle nuove attrazioni, molto apprezzate dal pubblico”.

All’interno dell’area sette attrazioni pensate per sfidare le leggi della fisica e i propri limiti. Ogni giostra è pensata per ricreare le sensazioni vissute dagli artisti circensi nel momento delle loro evoluzioni.

Si vola come trapezisti sospesi tra cielo e terra sul Deltaplanet, con vista sulla Minitalia; si vive l’adrenalina di una gara contro un immaginario lanciatore di coltelli in un vorticoso gioco di incastri sospeso nel vuoto sul Blade Storm, mentre il Cannonball catapulta gli ospiti fino a 40 metri d’altezza per poi lasciarli cadere, come veri cannoni umani.

Sul Big Spin si gira vorticosamente insieme ad un elefante equilibrista, mentre il Kong Fury sfrutta la forza centrifuga per scappare da un gorilla infuriato e le Twister Mountain sorprendono anche i più coraggiosi con i loro continui cambi di direzione e di pendenza. Infine, Swingin’ Chairs invita a lasciarsi andare con le gambe all’aria tra nuvole di zucchero filato.

Non manca l’intrattenimento, con un grande show condotto dal Ringmaster, affiancato da un gruppo di coniglietti magici.

Per la pausa pranzo o la merenda, c’è poi il nuovo punto food Fry-Day, che propone street food e specialità dolci e salate ispirate alla tradizione del circo.