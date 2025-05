Allianz Partners: 3,2 miliardi di euro dal settore travel

“La migliore performance di sempre sia in termini di utile operativo che di fatturato”. Così Tomas Kunzmann, ceo di Allianz Partners, definisce il risultato del 2024 dell’azienda, che ha visto i ricavi totali superare i 10 miliardi di euro, con un incremento di 8,7 punti percentuali nel volume d’affari complessivo.

L’utile operativo è cresciuto del 10,7% a 333,5 milioni di euro, trainato da tutti i segmenti di business tra cui quello della travel insurance.

Il ruolo del segmento viaggi

In crescita il volume totale del business travel insurance nel 2024, che si è attestato a 3,2 miliardi di euro, trainato principalmente dall’Europa. Il redditizio segmento b2c in Nord America ha continuato a crescere, mentre il mercato dei viaggi in Nord America e Apac si è normalizzato ai livelli pre-Covid, con tassi di adesione e prezzi dei viaggi ridotti rispetto al 2023.

Tra i nuovi strumenti più utili per i partner commerciali la piattaforma Allianz Fusion, che li ha aiutati a personalizzare le offerte di protezione viaggi per i clienti all’interno del percorso di prenotazione, ottimizzando le proposte per i viaggiatori. Allianz Fusion è stata estesa a molti nuovi mercati grazie a partnership con diverse compagnie aeree, con un processo di espansione che sta continuando anche quest’anno.

“Siamo tanto orgogliosi dei risultati raggiunti nel 2024 quanto concentrati sulle nostre future ambizioni: raddoppiare i ricavi entro il 2030” conclude Kunzmann.