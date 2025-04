Alidays e Allianz, parte oggi la nuova campagna digitale

Inizia la nuova campagna di comunicazione istituzionale che vede uniti Alidays Travel Experiences e Allianz Partners in un messaggio che punta su contenuti visivi d’impatto, con un approccio full funnel che accompagna i viaggiatori lungo tutto il percorso, dallo stimolo iniziale sino all’invito a recarsi in agenzia e a visitare la landing page informativa Alidays Esperienze Uniche.

“La campagna che prende il via oggi - commenta Davide Catania, ceo di Alidays - è espressione dell’incontro tra due realtà che condividono lo stesso universo valoriale: l’eccellenza nel servizio e l’attenzione al cliente in ogni fase del viaggio. La collaborazione con Allianz Partners è nata dalla volontà di offrire un’esperienza su misura e senza pensieri, rispondendo alle esigenze di un viaggiatore sempre più consapevole e attento. Abbiamo voluto raccontare la nostra partnership attraverso un percorso di comunicazione coinvolgente per trasmettere in modo autentico i nostri valori e le nostre destinazioni, invitando la nostra audience a recarsi nelle agenzie di viaggi, con cui da sempre ci confrontiamo e quotidianamente lavoriamo”.

Con una calendarizzazione di sei mesi, la campagna sarà declinata attraverso attività Digital Out-of-Home concentrate su Milano e un media mix online e social.

La nostra expertise nel settore assicurativo e di assistenza si sposa perfettamente con l’approccio personalizzato di Alidays - aggiunge Marco Gioieni, amministratore delegato di Allianz Partners Italia -, permettendoci di offrire insieme un’esperienza completa, entusiasmante e di garantire al tempo stesso quella sicurezza e tranquillità che è fondamentale per vivere pienamente ogni fase del viaggio”.

Focus della campagna quattro destinazioni cardine: West Usa (on air, ad aprile e a maggio), Giappone (giugno e luglio), con l’obiettivo di rafforzare anche la conoscenza dei tour esclusivi; East Usa e NY (settembre e ottobre), Maldive (ottobre e novembre), per promuovere long weekend e viaggi stanziali.