Cresce l’uso dei pagamenti digitali da parte degli italiani, attirati dalla praticità e velocità di questo tipo di transazioni soprattutto mentre si è in viaggio. Questo quanto emerge dall’ultima ricerca commissionata da American Express a Nielsen, in base alla quale, negli ultimi 12 mesi, il 90% degli intervistati ha aumentato l’utilizzo dei pagamenti digitali rispetto all’uso del contante, con circa un terzo che utilizza i pagamenti con carta più frequentemente.

Quando si tratta di scegliere un metodo di pagamento digitale, l’86% dei consumatori considera importanti la presenza di sconti e vantaggi aggiuntivi, una percentuale sale al 95% tra i Millennial. Tra i fattori principali che guidano gli italiani nella scelta dei pagamenti digitali rispetto all’uso del contante, dicevamo, la praticità è stata menzionata come fattore principale dal 57% del campione, seguita dalla velocità (46%). Anche l’utilizzo dei pagamenti con carta ha visto una crescita: il 34% degli italiani ha utilizzato le carte più frequentemente per gli acquisti online nell’ultimo anno.

Viaggi priorità assoluta

I viaggi rimangono una priorità assoluta per i consumatori italiani, con il 66% di coloro che sono iscritti a programmi di fidelizzazione o servizi in abbonamento alla ricerca di vantaggi speciali come sconti sugli hotel, upgrade di voli ed esperienze esclusive.

Quando viaggia, la maggior parte degli italiani preferisce pagare digitalmente, sia all’estero (52%), sia in Italia (57%). La possibilità di pagare digitalmente è un fattore rilevante nella scelta delle località da visitare durante i viaggi per il 71% degli intervistati, un dato che sale all’81% tra i Millennial. “I consumatori italiani - commenta Jean Diacono, amministratore delegato e senior vice president, American Express Italia - sono sempre più alla ricerca di valore oltre le semplici transazioni, con i benefici associati alle carte che giocano un ruolo fondamentale nelle loro decisioni di acquisto”.

American Express, ad esempio, offre l’accesso gratuito in oltre 1.400 lounge aeroportuali, sconti fino a 300 euro all’anno per cene in ristoranti gourmet in Italia e all’estero e un voucher di 150 euro ogni anno per prenotazioni tramite American Express Viaggi.