Business Travel: le formule di pagamento digitale American Express a supporto di imprese e viaggiatori

Un settore resiliente, rapidamente in corsa verso una nuova era di stabilizzazione post-pandemica. Quello del business travel è un segmento ormai in piena salute, che secondo le stime arriverà entro il 2028 a superare, globalmente, due trilioni di dollari di spesa. Non è quindi un caso che, per agevolare imprese e viaggiatori, American Express sia costantemente impegnata nell’aggiornamento e nell’implementazione dei servizi a supporto di travel manager, Travel Management Company e business traveller. Lo fa attraverso soluzioni di pagamento digitali che danno alle aziende la possibilità di semplificare e snellire le trasferte attraverso la completa automazione dei processi durante l’intero journey, consentendo al contempo la riconciliazione automatica di tutti i movimenti effettuati. Formula BTA: filo diretto con le agenzie di viaggio

Business Travel Account è la Soluzione Corporate Virtuale che permette di addebitare biglietti e altre spese di trasferta su uno o più conti aperti presso l’agenzia di viaggio di riferimento delle aziende. Attraverso il suo utilizzo l’azienda può pagare direttamente la biglietteria aerea, ferroviaria e marittima. Un codice dinamico consente inoltre di inserire data di arrivo e partenza per prenotare direttamente hotel, treni e voli low-cost. Tutte le spese vengono consolidate su un conto centralizzato, che facilita il monitoraggio dei movimenti e anche il contenimento dei costi. Infine, grazie alle polizze Infortuni e Inconvenienti Viaggi d’Affari, le imprese possono risparmiare sulle assicurazioni.

Maggiore efficienza, migliore controllo

Grazie alla possibilità di creare un contatto diretto tra azienda e agenzia di viaggi, la formula Business Travel Account consente di snellire le procedure di riconciliazione e di pagamento. L’estratto conto unico, con rendicontazione e sistemi di pagamento centralizzati, permette di monitorare e consolidare le spese di viaggio aziendali con grande facilità e con la massima efficienza. Il Referente aziendale, designato per la gestione del conto Business Travel Account, riceve una notifica via email non appena disponibile l’estratto conto, che potrà essere consultato immediatamente in vari formati, tra cui PDF o CSV. Va infine sottolineato che per i dati relativi alle transazioni è possibile personalizzare la visualizzazione e l’analisi delle informazioni in base ad ogni specifica esigenza e in linea con il processo di riconciliazione della singola azienda.