Il settore dei viaggi d’affari ha dimostrato di essere resiliente, lasciandosi alle spalle la pandemia globale e muovendosi verso una nuova era di stabilizzazione post-pandemia. Le previsioni per il 2024 del ‘Gbta Business Travel Index Outlook 2024 - Annual Global Report and Forecast’ realizzato in collaborazione con Visa, indicano che la spesa globale per i viaggi d’affari raggiungerà 1,48 trilioni di dollari entro la fine dell’anno, un aumento rispetto alla spesa del 2019 che stabiliva un precedente record di 1,43 trilioni di dollari.

Inoltre, come riporta TravelDailyNews, entro il 2028, si prevede che supererà i 2 trilioni di dollari, evidenziando un solido percorso futuro per il settore dei viaggi d’affari in termini di spesa.

La relativa stabilità nell’economia globale ha continuato a guidare la crescita che, insieme alla persistente domanda repressa, ha rassicurato ceo e cfo nel far tornare i propri dipendenti in viaggio per riunioni di lavoro. Molti dei principali mercati dei viaggi d’affari in tutto il mondo sono tornati ai livelli pre-pandemia o si stanno avvicinando a essi, rafforzando lo slancio della ripresa e aumentando la spesa. Tuttavia, le prospettive di crescita economica e dei viaggi d’affari presentano un equilibrio tra potenziali fattori positivi e rischi negativi.

“Stiamo assistendo alla ripresa prevista nel settore, che riflette la resilienza e l’adattabilità delle aziende e il valore dei viaggi d’affari in tutto il mondo - ha affermato Suzanne Neufang, ceo di Gbta -. Con una spesa prevista destinata a continuare ad aumentare fino al 2028, il futuro dei viaggi d’affari sembra promettente. Tuttavia, dobbiamo rimanere vigili e adattarci ai potenziali venti contrari in questo periodo di stabilizzazione, poiché fattori come le mutevoli condizioni economiche, i progressi tecnologici e gli sviluppi della sostenibilità plasmeranno il settore in futuro”.

Si prevede che la spesa globale per i viaggi d’affari aumenterà dell’11,1% nel 2024, dopo anni significativi nel 2022 e nel 2023 di crescita del 30%-47% anno su anno. Si prevede che la crescita continuerà a muoversi gradualmente, con un tasso annuale del 6,95% dal 2025 al 2028.