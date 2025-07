Proseguono gli investimenti di Ryanair sullo scalo di Torino Caselle e per la prossima stagione invernale arriva anche il terzo aeromobile basato sull’aeroporto, grazie al quale la compagnia low cost aumenterà del 30% l’offerta, portando il totale annuo a un potenziale di tre milioni di passeggeri, grazie a un aumento delle frequenze sulle rotte esistenti e all’aggiunta di due nuovi collegamenti su Pescara e Liverpool.

“Il terzo aereo Ryanair basato nel nostro aeroporto conferma la strategicità del lavoro congiunto che abbiamo finora svolto con la compagnia aerea – ha sottolineato l’amministratore delegato di Turin Airport Andrea Andorno -. Le nuove rotte e l’aumento di frequenze su altre 16 destinazioni permetteranno a un numero ancora maggiore di turisti di visitare Torino e il Piemonte”.

In totale sul Pertini nella winter 2025/2026 Ryanair opererà 32 rotte per 368 voli settimanali, incrementando sia l’offerta internazionale sia quella domestica su Calabria, Sardegna e Sicilia. “Abbiamo lavorato a stretto contatto con il team di Sagat per rendere possibile questa crescita, dimostrando che tariffe competitive e operazioni efficienti sono fondamentali per sbloccare la crescita – ha aggiunto il ceo di Ryanair Eddie Wilson -. La nostra partnership con Torino risale al primo volo su Londra Stansted del 1999 e dopo 25 anni di successi siamo impegnati a continuare a crescere nella regione”.