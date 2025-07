Royal Caribbean ha aperto le prenotazioni per la prima esperienza di beach club alle Bahamas. Combinando la cultura e la bellezza delle Bahamas con i tocchi tipici di Royal Caribbean, il Royal Beach Club Paradise Island ridefinirà la giornata in spiaggia attraverso esperienze all inclusive modellate su ogni tipo di desiderio.

I viaggiatori che a partire da fine dicembre del 2025 faranno una crociera con scalo Nassau possono già acquistare in anticipo i pass giornalieri all-inclusive sul sito di Royal Caribbean, in vista del debutto della destinazione a dicembre 2025.

Gli ospiti potranno prendere il sole su due spiagge incontaminate e a bordo di tre piscine, godendo delle vibes rilassate della piscina The Deep End o del ritmo dei DJ di The Floating Flamingo.

In tutto il beach club, gli ospiti potranno rifocillarsi con piatti locali in tre grill sulla spiaggia e 10 bar, e immergersi nella cultura delle Bahamas con musica dal vivo, intrattenimento, negozi di artigianato locale e altro ancora. E anche tutto il resto è incluso: trasferimento via mare di andata e ritorno, giochi da spiaggia per tutta la famiglia, wi-fi, ombrelloni e sedie a sdraio, armadietti e asciugamani.

I viaggiatori possono scegliere tra una selezione di pass giornalieri all-inclusive con accesso alle esperienze e ai servizi da spiaggia del Royal Beach Club Paradise Island. Le opzioni per i pass giornalieri includono Day Pass con Open Bar & Dining illimitati; Pass giornaliero con bevande analcoliche e cena.

Al Royal Beach Club Paradise Island, le famiglie potranno creare nuovi momenti da ricordare all’Ultimate Family Cabana, la prima cabana a due piani del marchio di vacanze.

Chi desidera sperimentare una modalità di relax totalmente nuova, sia nelle cabine in spiaggia che in quelle a bordo piscina, vivrà qualcosa di inedito, grazie a un servizio di assistenza personale, lettini e servizio bevande dedicato, ombrellone, spazio per riporre i bagagli e asciugamani.

Per mantenere viva l’atmosfera della festa per tutto il giorno, gli amanti dell’avventura potranno prenotare il lato est o ovest di The Party Deck, situato al secondo piano del The Floating Flamingo. Questo spazio privato a bordo piscina, che può ospitare fino a 12 persone, comprende un servizio di ristorazione dedicato e servizi unici, oltre a una vista mozzafiato sull’oceano e al ritmo incessante dei dj.

Il Royal Beach Club Paradise Island rappresenta la prossima apertura della serie di destinazioni di ultima generazione tra cui figurano il Royal Beach Club Cozumel nel 2026, Lelepa all’inizio del 2027 e Perfect Day Mexico nell’autunno del 2027.