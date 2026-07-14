Advunite si unisce ai commenti positivi per la nuova piattaforma BDAV (Banca Dati Agenzie di Viaggio e Tour Operator), giunti tramite una nota stampa dopo quelli di Fiavet-Confcommercio e Assoviaggi Confesercenti, che spinge sulla fase attuativa.

“La nostra associazione plaude all'ottimo lavoro di tutti i funzionari del Ministero del turismo e delle associazioni tutte, che insieme hanno contribuito a rendere pubblico la BDAV per contrastare l'abusivismo e garantire la totale legalità dei servizi ai consumatori”, la dichiarazione di Cesare Foà, presidente Advunite.

Il comunicato prosegue sottolineando come il tema delicato sia spiegare all’utente finale che comprare un viaggio da soggetti non autorizzati possa comportare grossi problemi. Da una parte perché il cliente potrebbe non riscontrare nel viaggio ciò che ha acquistato, quindi “subire una truffa”, dall’altra è un comportamento che favorisce l’evasione fiscale.

In alcune regioni il tema era più forte e sentito, riuscendo ad avere risultati più immediati, prosegue la nota di Advunite, ad esempio in Campania, dopo anni di totale immobilismo, sono ora attive piccole realtà associative che segnalano giornalmente ai comuni, le tante persone, aziende e agenzie di viaggi in modo da verificare la loro regolarità.

Advunite ricorda, infine, che, insieme ad associazione Atex, è stata tra i primi a chiedere di “concertare con la Prefettura di Napoli un tavolo sulle infiltrazioni mafiose e camorristiche nel turismo e nella ristorazione. Ricordiamo che l'agenzia di viaggi o il tour operator deve avere dei requisiti che questa nuova piattaforma, se aggiornata in tempo reale, sarà utile a tutti per un confronto rapido e preciso”.