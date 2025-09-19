Apg Platform aggiunge anche i vettori del Gruppo Lufthansa

Le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa entrano nel portale Ndc di Apg, portando a quota 44 il numero di vettori a disposizione delle agenzie collegate. Il tutto senza costi supplementari per la distribuzione.

Saranno ora disponibili sia i vettori interni al gruppo (Lufthansa, Swiss, Austrian, Brussels e Air Dolomiti) sia quelli collegati da accordi di interline come Air Canada e United. “Grazie a questa nuova connessione, Apg Platform fornisce una soluzione end-toend per acquisti e prenotazioni a migliaia di agenzie di viaggi in140 Paesi, inclusa la possibilità di gestire operazioni post-vendita come cancellazioni, rimborsi e annullamenti. Sulla Apg Platform è anche possibile aggiungere servizi accessori (bagagli, sedili, ecc.) e modificare un itinerario o una data di viaggio”.