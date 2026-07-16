Oscillano tra soddisfazione e qualche dubbio. Questo il tenore dei commenti espressi dalle associazioni di categoria delle agenzie di viaggio e dei tour operator, nei confronti del ministero del Turismo, all’indomani della presentazione della Bdav, Banca Dati Agenzie di Viaggio e Tour Operator.

Da una parte c’è infatti la speranza che questo strumento possa diventare efficace nella lotta all’abusivismo, che per Assoviaggi Confesercenti “assorbe tra l’11% e il 15% del mercato, determinando un significativo danno per le imprese che operano nel pieno rispetto delle regole”. “La piattaforma digitale favorirà la trasparenza per i clienti e il contrasto all’abusivismo nel settore”, aggiungono da Confapi Turismo e Cultura.

“Plaudo all’ottimo lavoro di tutti i funzionari del ministero del Turismo e delle associazioni tutte, che insieme hanno contribuito a rendere pubblica la Bdav per contrastare l’abusivismo e garantire la totale legalità dei servizi ai consumatori”, ha dichiarato Cesare Foà, presidente di Advunite.

Ma la non obbligatorietà della nuova banca dati, rischia di essere il punto debole dell’iniziativa, per questo Gabriele Milani, direttore nazionale di Fto-Federazione Turismo Organizzato, sposta l’attenzione sulle azioni future: “Sarà importante accompagnare l’avvio della piattaforma con una campagna di comunicazione istituzionale congiunta con il ministero”.

Dello stesso avviso anche Fiavet che con il vicepresidente vicario Giuseppe Scanu ha precisato: “Ritengo altrettanto indispensabile abbinare la creazione della Bdav con una campagna di comunicazione che miri all’informazione del turista consumatore, orientandolo sull’intermediazione legale, trasparente, sicura”.

Leggermente fuori dal coro invece, l’associazione Maavi che, pur esprimendo soddisfazione per il risultato aggiunge: “La banca resta fine a se stessa se non diventa obbligatoria e istituzionale, trasformandola di fatto in un albo” ha concluso la presidente Enrica Montanucci.