“Quello dell’agente di viaggi è un mestiere fatto di competenza, responsabilità e passione”. Ne è convinto Ivano Zilio, presidente di Primarete Travel Group. “Oggi più che mai il cliente ha bisogno di un professionista capace di accompagnarlo nelle proprie scelte e di offrirgli sicurezza prima, durante e dopo il viaggio”, ha dichiarato nel corso dell’appuntamento di apertura del ciclo di eventi di formazione estivi del network, ospitato nella Terrazza Primarete lo scorso 7 luglio.

Un momento di formazione, confronto e networking, che ha visto la partecipazione di una ventina di professionisti della distribuzione e del partner Condor.

La compagnia aerea, che quest’anno celebra 70 anni di attività, ha alzato il velo sulla nuova flotta e sulle classi di servizio, completamente ripensate per migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri.

Sposando le parole di Zilio, il vettore ha inoltre ribadito l’importanza di investire in formazione e il valore degli agenti di viaggi e della loro professionalità.