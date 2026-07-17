Avataneo, Aiav:‘Bene la Bdav,ma serve severità’

“A nostro avviso ogni iniziativa che si proponga di contrastare l’abusivismo merita attenzione e sostegno”. Questo il commento di Fulvio Avataneo, presidente di Aiav, in merito alla proposta di banca dati del ministero. “Dopo essersi rapidamente attivato per promuovere le agenzie di viaggi in televisione - ha aggiunto -, anche in questa occasione il ministro Mazzi ha dimostrato di essere un uomo orientato all’azione. La piattaforma è ben fatta e quando sarà completata con il Cin potrà essere effettivamente uno strumento utile”.

Un’iniziativa che, certo, non risolve tutti i problemi, ma - aggiunge Avataneo - è necessario che gli agenti di viaggi si registrino e la utilizzino correttamente: rendere immediatamente riconoscibili gli operatori in regola e distinguerli da chi agisce fuori dalle norme costituisce già un passo significativo”.

“La piattaforma è il primo passaggio - ha concluso -, ma la lotta all’abusivismo richiede anche sanzioni più severe, che a nostro avviso dovrebbero trovare spazio nel Codice Penale, e una formazione specifica per le persone incaricate di svolgere i controlli”.