Buone notizie sul fronte del turismo internazionale. Bankitalia ha infatti pubblicato i dati trimestrali relativi al settore e quello che emerge è una spesa dei turisti stranieri che aumenta, anche grazie ad un incremento dei pernottamenti.

Secondo la nostra Banca Centrale, lo scorso marzo il saldo della bilancia dei pagamenti turistici dell’Italia è risultato in avanzo di 0,6 miliardi di euro, come nello stesso mese del 2024, anche se lo scorso anno in quello stesso periodo ricorreva la Pasqua.

In crescita sia la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia, arrivata a 3,2 miliardi in aumento del 7%, sia quella degli italiani all’estero (2,6 miliardi e +8%). Nel primo trimestre del 2025, rileva via Nazionale, la spesa degli stranieri in Italia ha beneficiato in particolare dell’incremento dei pernottamenti. La crescita delle entrate turistiche è dovuta in misura sostanzialmente analoga sia ai viaggiatori provenienti dai paesi extra Ue, sia a quelli appartenenti all’Ue (in entrambi in casi, di oltre il 6%).

Per contro le uscite turistiche hanno registrato un incremento nelle destinazioni extra Ue del 7%, significativamente maggiore di quello messo a segno nei paesi della Ue, cresciuto solo del 3%.