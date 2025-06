Una nuova lounge a Capri per Global Blue, per facilitare lo shopping tax free dei turisti internazionali. Dopo Milano, Firenze e Roma, il player arriva infatti anche al Sud, in una delle principali mete turistiche del Mezzogiorno, capace di registrare il 62% della spesa tax free di tutta la Campania nel corso della stagione estiva.

Lo testimoniano i dati Global Blue per il periodo giugno–ottobre 2024: il 55% della spesa tax free a Capri è stata generata dallo shopper americano, un peso sensibilmente più alto rispetto alla media nazionale (29%). Un turista alto-spendente, quello a stelle e strisce, capace di generare uno scontrino medio di 1.725 euro.

“L’apertura della lounge di Capri riflette il ruolo sempre più centrale dell’isola nel panorama del turismo internazionale e segna un nuovo passo nella strategia di Global Blue di massima attenzione al cliente finale, al quale garantire esperienze sofisticate di alto livello - commenta Stefano Rizzi, managing director Italy di Global Blue -. Un progetto che concorrerà a rendere ancora più attraente l’isola e che mettiamo a supporto tanto dei brand quanto dell’intera economia locale, che beneficeranno di un polo operativo e informativo capace di connettere con maggiori sinergie shopping e turismo”.

La nuova Global Blue lounge rappresenta, infatti, un hub esclusivo rivolto ai viaggiatori internazionali che scelgono Capri come meta dei propri acquisti. In una location accogliente, situata nel cuore dello shopping isolano, ai turisti sarà garantita un’esperienza unica e dedicata, a partire dal supporto concreto per tutte le pratiche e le procedure relative al tax free, dal momento successivo all’acquisto fino alle informazioni necessarie ad ottenere la validazione doganale, obbligatoria prima di lasciare l’Unione Europea.

Un luogo a supporto anche dei brand, che da una parte potranno affidare i propri clienti all’assistenza multilingua dello staff della lounge capace di fornire qualsiasi informazione utile sul processo tax free shopping, dall’altra potranno sfruttare un nuovo canale di visibilità per promuovere il proprio marchio e i propri prodotti verso un pubblico internazionale.