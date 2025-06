Shopping tourism: Madrid ruba lo scettro a Barcellona

Barcellona non è più la capitale dello shopping tourism in Spagna. Madrid ha superato la ‘concorrente’ arrivando a coprire una quota pari al 47% della spesa dei turisti che arrivano al di fuori dall’Unione europea, superando la città di Gaudì di 7 punti secondo i dati di Global Blue.

Come riporta preferente.com, il motivo è dovuto all’aumento del turismo proveniente dall’America Latina e dagli Stati Uniti. Barcellona, al contrario, è stata penalizzata dal fatto di essere una meta prediletta dai turisti cinesi, che dopo lo stop della pandemia hanno visto un rallentamento dei flussi verso le mete internazionali.

Il turismo dello shopping è diventato un obiettivo strategico per la Spagna, che ora è il terzo mercato mondiale in termini di rimborsi IVA ai turisti extra-UE, dopo Francia e Italia. Un impulso è arrivato dalla decisione del governo di Madrid di eliminare il tetto minimo di spesa pari a 90 euro per aver diritto al rimborso dell’Iva.