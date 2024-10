Dal turismo lento alla natura, dalla scoperta dei sapori locali al birdwatching. Sono alcune delle esperienze che guideranno le scelte dei viaggiatori il prossimo anno secondo la guida Best in Travel 2025 di Lonely Planet.

Oltre alle destinazioni da non perdere, la nuova edizione della celebre pubblicazione segnala 10 tendenze che prenderanno particolarmente piede nei prossimi mesi.

In vetta alla lista una delle soluzioni più amate del turismo lento: il treno. È infatti ‘Muoversi su rotaia’ ad aprire la top ten, precedendo sul podio ‘Take it easy’ e ‘A tempo di musica’. Seguono al quarto e quinto posto ‘Le star del birdwatching’e ‘Mercati straordinari’.

Al sesto posto ‘Drag in scena’, tendenza che precede ‘Meno folla al parco’.

Chiudono la top ten delle esperienze ‘Sapori locali’, ‘Avventure tra gli alberi’ e ‘Paradisi di mare’.