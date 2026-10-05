La Rinascente di Milano ha ora un travel concierge firmato Bluvacanze, un corner tutto blu posto al sesto piano del mall di piazza Duomo. Il progetto “pionieristico nel travel in Italia” punta “sui valori della competenza professionale attraverso risorse umane e nuove tecnologie, integrate secondo un modello di ibridazione che in Rinascente trova una forma straordinaria”, come ha dichiarato all’inaugurazione dell’agenzia il ceo di Bluvacanze Domenico Pellegrino.

“Presentiamo questo nuovo progetto in partnership per curare e ampliare ancora di più i servizi per i circa 20 milioni di nostri consumatori e Bluvacanze è un partner fondamentale”, ha aggiunto la general manager Rinascente Mariella Elia. L’operazione Rinascente Travel Concierge by Bluvacanze infatti va incontro alle esigenze sia della clientela italiana sia del 40% dei clienti internazionali del gruppo, ampliando il portafoglio dei servizi mirati con ulteriori vantaggi esclusivi per i possessori di RinascenteCard: “Avviamo il primo progetto di concierge in un contesto prestigioso - prosegue Pellegrino, con l’ambizione di creare strutture di prodotto e sistemi di comunicazione studiati a misura dei desideri di una tipologia di clientela che ha un vissuto consolidato e attendeva un’ispirazione particolare”.

Un nuovo target

Il prodotto così si differenzia e approccia una nuova community che “viene per scoprire l’Italia e trova qui una porta per esperienze straordinarie e autentiche”. Milano è il punto di partenza per il concetto shopping go, con prodotti dedicati alla città in esclusiva come l’esperienza presso le Terme De Montel personalizzata Rinascente.

La collezione si amplierà sempre di più secondo i feedback e gli input della clientela e fornirà tutti i livelli di consulenza in ordine di complessità: “Vogliamo essere un vero concierge di viaggio - conclude Pellegrino -, consultati sia per prenotare un taxi o coprire un giorno libero sia per studiare una vacanza per i clienti italiani affezionati”