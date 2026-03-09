Bluvacanze rafforza l’area Leisure & End Consumer con quattro new entry

Parte la fase due della strategia O2O - online-to-offline di Bluvacanze, che accelera così il rafforzamento dell’area Leisure & End Consumer con l’obiettivo di consolidare la relazione diretta con il cliente viaggiatore e con le community consumer e industriali del travel.

“In una fase di forte instabilità internazionale - spiega Domenico Pellegrino, ceo del Gruppo Bluvacanze - crediamo che la risposta strategica non sia ridurre la capacità organizzativa, ma rafforzarla. Il turismo vive di relazioni e fiducia: per questo stiamo investendo in una struttura dedicata alla relazione evoluta con il cliente finale, integrando canali fisici e digitali e sviluppando nuovi modelli di collaborazione con partner industriali e community di viaggiatori”.

Il gruppo amplia, dunque, il team dedicato alla nuova area, che integra le attività già presidiate nell’ambito Welfare e Convenzioni da Lorenzo Mazzucchelli e si sviluppa ulteriormente con nuovi ingressi e con il rafforzamento del team già operativo.

I nuovi ingressi sono Marta Ferraro, Diego Parola, Mia Hezi e Bruno Sottini.

Marta Ferraro, Corporate Digital Communication, è entrata nel gruppo con il compito di sviluppare e coordinare le attività di comunicazione digitale corporate e si occuperà della gestione istituzionale dei social media, delle relazioni con la stampa digitale e dei progetti di comunicazione online del gruppo. Marta Ferraro ha maturato, tra le altre, esperienze in Rai News 24, Fanpage, Il Mattino e Il Messaggero e porterà ora la sua esperienza nel team di Corporate Communication guidato da Paola Baldacci.