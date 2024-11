Disneyland Paris arriva sotto l’albero delle agenzie di viaggi del Gruppo Bluvacanze.

La partnership cominciata la scorsa primavera si arricchisce di un’importante leva commerciale grazie alla creazione di cofanetti tematici con pacchetti di viaggio rivolti alle coppie e alle famiglie per poter viaggiare a San Valentino e durante il Ponte del 2 giugno a condizioni particolari.

“I cofanetti – conferma il ceo del Gruppo Bluvacanze, Domenico Pellegrino – rappresentano un ulteriore step sulla via di una sinergia vincente, che verrà riconfermata anche per il 2025. La formula prevede due pernottamenti con colazione, ingresso ai parchi per tre giorni e uno speciale gift. La distribuzione di questo prodotto fa capo in esclusiva al network Bluvacanze e Vivere & Viaggiare e alle agenzie del polo Blunet, per un totale di circa 900 punti vendita in tutta Italia”.

A sostegno della partnership con Disneyland Paris, il gruppo Bluvacanze ha messo in campo una serie di iniziative nell’ambito della comunicazione social e della formazione.

“Abbiamo lanciato una campagna digitale molto importante, sotto la guida dei nostri travel creator Blupeople. L’attività non si ferma qui: tanti sono i cantieri aperti con il mondo Disney... nei prossimi mesi arriveranno ulteriori novità”.

Intanto, Disneyland Paris si sta preparando al Natale, e il parco si veste a festa. “Mai come in questo momento dell’anno l’ambientazione è magica e si arricchisce di contenuti sempre nuovi – aggiunge la country head di Disneyland Paris Italia, Monica Astuti -. Nell’ottica di un continuo rinnovamento, il parco ospita spettacoli, eventi a tema e un albero di Natale alto 24 metri. Dal 10 gennaio poi avremo un nuovo spettacolo notturno sul castello della Bella Addormentata, che andrà a integrarsi lungo tutta Main Street”.