Booking.com e gli honeymooner: le mete migliori per i matrimoni

Sposarsi lontano da casa è un trend che, ormai da circa un decennio, non smette di crescere. E che si tratti di una cerimonia in spiaggia o di un evento da favola in un castello, Booking.com ha individuato alcune destinazioni per ispirare chi cerca una meta esclusiva per il sì. Partendo dall’Italia, è Ravello ad affascinare i viaggiatori. Avvolta nell’abbraccio della Costiera Amalfitana, non è difficile innamorarsi dei suoi paesaggi ma anche dei palazzi e delle fattorie rustiche dotate di tutti i comfort in cui soggiornare. Grande classico rimane poi Bali, che ben si presta per una celebrazione raccolta nonché per sfruttare ciò che ‘l’Isola degli Dei’ ha da offrire, dalle lezioni di surf e yoga, al trekking e alle immersioni subacquee. Stesso stile ma con un tocco di lusso extra, alle Maldive.

In ultimo, spopolano le città. Tra queste vi sono Las Vegas e, infine, Sydney, perfetta per festeggiare il matrimonio con la famiglia e gli amici grazie al gran numero di esperienze che offre.