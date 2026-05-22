Booking.com punta sul noleggio auto con nuove funzionalità basate su IA

Secondo una ricerca Booking.com 1 persona su 4 (26%) ha in programma di fare un viaggio in auto on the road. Per questo la piattaforma ha presentato una serie di innovazioni basate sull'intelligenza artificiale che promettono di semplificare il processo di ricerca, prenotazione e gestione del noleggio auto (un servizio di recente presentato anche da Airbnb).

La funzione di ricerca con Chatgpt

La nuova funzionalità consente agli utenti di Chatgpt in tutto il mondo di descrivere ciò che stanno cercando (“un suv con cambio automatico a Maiorca”) e di ricevere opzioni pertinenti da considerare. Una volta effettuata la scelta, vengono reindirizzati su Booking.com per completare la prenotazione.

La semplificazione del processo di noleggio

Oltre alla ricerca, le ultime funzionalità sono pensate per semplificare ogni step del noleggio. La funzione AI Car Rental Helper di Booking.com è progettata per rispondere alle domande più comuni sulla prenotazione del noleggio (metodi di pagamento, checklist per il ritiro, assicurazione, con test che hanno confermato una riduzione delle chiamate al servizio clienti e noleggi non andati a buon fine).

Per ora l’AI Car Rental Helper è disponibile in francese, spagnolo, catalano, tedesco, olandese e italiano in tutto il mondo, nonché per i clienti di lingua inglese nel Regno Unito, Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda e a Singapore.

La funzione riepilogo delle recensioni

I riepiloghi delle recensioni generati con IA su Booking.com aiutano i viaggiatori a capire cosa aspettarsi da un fornitore di servizi di noleggio auto, basandosi sulle recensioni recenti dei viaggiatori, evidenziano i temi rilevanti (ad esempio, servizio, pulizia, posizione, parcheggio e servizi) senza la necessità di leggere migliaia di post.

Una funzione per ora disponibile in inglese per i viaggiatori nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Australia, in Nuova Zelanda e a Singapore, ma presto sarà implementata anche su altre lingue, fa sapere la piattaforma.

Infine, la funzione “Smart Search” ha introdotto opzioni di filtro più specifiche per la ricerca di auto a noleggio, come il numero di posti, il cambio automatico e il chilometraggio illimitato, riducendo il tempo trascorso a valutare le opzioni disponibili (per ora solo in inglese, ma in tutto il mondo).