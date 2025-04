Molte conferme, ma anche qualche novità nel ranking delle mete preferite dagli italiani e dai turisti internazionali per le prossime vacanze di Pasqua, con un aumento di interesse dei nostri connazionali anche per destinazioni family friendly come Rimini e Riccione. L’analisi di Booking.com mette in risalto come invece, da parte degli stranieri, sia sempre Roma la destinazione più ricercata, seguita da Milano, Venezia, Firenze e Napoli. Principali mercati di riferimento sono Francia, Paesi Bassi e Svizzera, con aumenti di ricerche a tripla cifra rispetto allo scorso anno.

Napoli la più ambita dagli italiani

Tra gli italiani che rimarranno nel Paese, invece, Napoli è la città più ambita, seguita da Roma e Firenze, mentre Catania domina la classifica delle ricerche di voli domestici.

Tra le novità l’exploit di interesse, appunto, per Rimini e Riccione (rispettivamente +729% e +879% su base annua) da parte delle famiglie italiane.

Chi, invece, sceglie di andare all’estero propenderà innanzitutto per Parigi, seguita da Barcellona, Londra e Amsterdam. Spiccano anche Sharm el Sheikh, New York e Dubai, con un incremento significativo delle ricerche di alloggi in queste località da parte delle famiglie italiane. Anche i dati sui voli lo confermano: le ricerche verso Sharm el Sheikh da parte delle famiglie italiane sono aumentate del 628%.