Città più accoglienti al mondo, nella top ten di Booking c’è solo Orvieto

La tredicesima edizione dei Traveller Review Awards di Booking.com riserva qualche sorpresa in merito alle dieci città più accoglienti al mondo per il 2025.

Dallo Sri Lanka alla Thailandia, oltre 360 milioni di recensioni verificate e lasciati dai clienti sul portale hanno premiato gli alloggi che si sono distinti. Tra le destinazioni, l’unica italiana è Orvieto.

Nella top ten figurano Sigiriya, nel cosiddetto ‘triangolo culturale’ dello Sri Lanka; Cazorla, una cittadina a sud della Spagna nella comunità autonoma dell’Andalusia; Urubici in Brasile; Taupo in Nuova Zelanda; St. Augustine negli Stati Uniti; Orvieto; Manizales in Colombia; Quedlinburg in Germania; Ko Lanta in Thailandia; Chester nel Regno Unito.