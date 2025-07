Adami, Volonline Group: “Eventi formativi importanti per comunicare i valori aziendali”

Si chiude con 116 appuntamenti la stagione degli eventi di Volonline Group. Da settembre 2024 a giugno 2025 il Gruppo si è impegnato in momenti di formazione, training, convention e roadshow con le agenzie, organizzati direttamente o in collaborazione con enti del turismo, catene alberghiere e compagnie aeree; e ha presenziato a 8 tra fiere ed eventi di rilevanza internazionale, come espositore e co-espositore.

“Come di consueto a fine giugno abbiamo sospeso le attività di formazione ed eventi perché gli agenti di viaggi sono impegnati nelle vendite estive, ma riprenderemo a settembre con un nuovo e ricco calendario - commenta Marta Tampieri, ufficio marketing. - La maggior parte degli eventi sono stati organizzati in co-marketing con importanti partner della travel industry. Nel 30% dei casi si è trattato di una compagnia aerea, nel 40% di un ente del turismo, nel 18% di un hotel, nel 6% di una compagnia di crociere e nel restante di fornitori di varia natura”.

Per Volonline Group l’attività di co-marketing, continua Tampieri, “non è vissuta, come invece spesso accade, come una semplice spartizione dei costi, ma ha un valore strategico e di visibilità molto importante che i nostri partner hanno compreso e soprattutto condiviso. Oltre a visibilità, immagine e credibilità sul mercato, i co-marketing congiunti sono occasione per sottolineare un’offerta di valore e per offrire agli agenti di viaggi contenuti e soluzioni per conquistare nuovi pubblici. Per il 20% gli eventi si sono svolti negli uffici di Volonline Group, nel centro di Milano, per il 40% in località del Nord, per il 25% nel Sud e il restante 15% in Centro Italia”.

Gli eventi, aggiunge Luca Adami, cso, cto e cmo del Gruppo Volonline, “rappresentano anche dei momenti importanti per comunicare i valori aziendali e creare un’esperienza memorabile associata al proprio brand. Il rafforzamento delle relazioni con un networking qualificato di clienti strategici e il contatto diretto permettono di costruire relazioni solide e basate sulla fiducia e creano la premessa di rapporti che poi vengono consolidati tramite l’operatività quotidiana. Sono momenti di fidelizzazione che rafforzano i rapporti con clienti già esistenti e rappresentano anche un valore pratico in termini di presentazione di prodotti e formazione soprattutto per una realtà come Volonline Group che sta crescendo esponenzialmente con un’offerta e una proposta di prodotto sempre più completa”.