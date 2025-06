Alfredo Pezzani entra in Volonline Group

Una new entry nel Gruppo Volonline. Si tratta di Alfredo Pezzani, executive di esperienza, che ha guidato operazioni complesse e team multidisciplinari in aziende come Uvet American Express GBT, Cisalpina Tours, Hogg Robinson Group e ACI Blueteam.

Pezzani entra in Volonline Group come amministratore delegato di una nuova società dedicata allo sviluppo di una start up innovativa ad alto contenuto tecnologico, che punta a ridisegnare radicalmente l’esperienza dei viaggiatori e delle agenzie partner.

Il progetto si configura come una piattaforma di nuova generazione, in cui convergono machine learning, modelli predittivi basati su big data, motori di recommendation personalizzati, automazione intelligente dei flussi autorizzativi, integrazione nativa con ERP e sistemi di gestione spese. L’obiettivo è creare un ecosistema digitale flessibile, scalabile e adattivo, capace di anticipare le esigenze delle aziende e dei viaggiatori, offrendo allo stesso tempo massimo controllo, efficienza operativa e user experience fluida.

“L’ingresso in Volonline Group di un professionista come Alfredo Pezzani ci consentirà di posizionarci come protagonisti anche in altri segmenti di mercato quali quelli del Business Travel e Mice, oltre che del Leisure – dice Luigi Deli, founder e ceo di Volonline -. La sua vision e mission strategiche sono perfettamente allineate e coerenti con gli obiettivi e i valori da sempre espressi in Volonline Group, riconosciuto dal mercato come una human traveltech, basata su un’organizzazione fluida ed efficiente composta da risorse umane altamente competenti e caratterizzata da una forte digitalizzazione dei processi”.