Oggi il ministro del Turismo Daniela Santanchè ha partecipato a Varsavia alla riunione informale dei ministri del Turismo Ue.

“Siamo entrati nel vivo di una nuova fase in Europa: oggi il turismo – che rappresenta il 10% del Pil dell’Unione europea e costituisce un volano economico per numerose nazioni – è finalmente al centro delle politiche e delle visioni nazionali e comunitarie” ha detto il ministro durante il suo intervento riportato anche in un post su Facebook.

“La strategia condivisa, che sposa una necessaria concezione industriale del comparto, è incentrata sui fattori trasversali di sostenibilità ambientale, economica e sociale ma anche sulla formazione delle competenze e sulla digitalizzazione. È fondamentale che l’Ue supporti con coerenza questi obiettivi, attraverso risorse dedicate e investimenti mirati. Serve un approccio non ideologico alla sostenibilità del settore e dobbiamo concentrarci sull’undertourism che riguarda gran parte dei nostri territori. In un contesto geopolitico particolarmente delicato e incerto, è essenziale riaffermare con convinzione il ruolo del turismo come ponte di pace tra popoli e culture, veicolo di dialogo e comprensione reciproca”.