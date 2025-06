Medio Oriente e voli cancellati: i diritti dei passeggeri

Con l’aggravarsi della situazione in Medio Oriente, sono molti i voli cancellati sia diretti nei Paesi più vicini ai teatri di guerra sia diretti in altre destinazioni ma con scalo nell’area del Golfo.

In un caso come questo, con cancellazioni legate a cause eccezionali e imprevedibili come la guerra o le decisioni di autorità aeronautiche, i passeggeri coinvolti nei voli cancellati o in ritardo non hanno diritto alla compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento Europeo 261/2004.

La compensazione, infatti, non è applicabile quando la causa della cancellazione è indipendente dalla volontà delle compagnie aeree e rientra tra le cosiddette circostanze eccezionali, spiega Italia Rimborso. I passeggeri, però, hanno diritto da regolamento a completare il viaggio secondo la prenotazione originaria: questo significa che chi è partito dall’Unione Europea e si è visto annullare il volo ha diritto alla riprotezione, ovvero a ricevere senza costi aggiuntivi un nuovo volo alternativo per raggiungere la destinazione finale offerto dalla compagnia aerea. Nel caso in cui il vettore non provveda autonomamente alla riprotezione, il passeggero ha facoltà di acquistare un nuovo biglietto e chiedere il rimborso delle spese sostenute. A ciò si possono aggiungere ulteriori costi rimborsabili come quelli per pasti, pernottamento e trasferimenti.

Diversa, e più complessa, è la situazione per coloro che si trovano già in uno dei Paesi mediorientali che hanno chiuso lo spazio aereo e si sono visti cancellare il volo di ritorno verso l’Europa: in questo caso, essendo la partenza prevista da un Paese extra-UE e non essendoci una compagnia aerea europea coinvolta, il Regolamento 261/2004 non è applicabile, e il diritto al rimborso o alla compensazione non può essere fatto valere secondo la normativa europea.

È quindi fondamentale, in questi giorni di incertezza, che i viaggiatori restino costantemente aggiornati, seguendo le indicazioni del sito della Farnesina.