Un totale di 33 rotte da 15 aeroporti italiani verso 13 destinazioni europee in sei paesi (Spagna, Inghilterra, Francia, Croazia, Grecia e Belgio), più il collegamento domestico Firenze-Catania. Questi i programmi di Vueling per l’estate sull’Italia.

In particolare, sono tre le nuove rotte internazionali dirette: Barcellona da Rimini e Salerno; e Parigi-Orly da Salerno.

Lo schedule

Già attivo dal 20 giugno, il volo francese sarà operato fino al 24 ottobre tre volte a settimana al lunedì, mercoledì, e venerdì; Salerno sarà collegata a Barcellona con tre voli settimanali al lunedì, giovedì e sabato dal 3 luglio al 25 ottobre; infine, la tratta Rimini-Barcellona avrà due frequenze settimanali al mercoledì e domenica, dal 2 luglio al 22 ottobre.

Salerno si dimostra un aeroporto particolarmente strategico per connettere la Costiera Amalfitana secondo la compagnia, che rafforza l’offerta delle 18 frequenze settimanali già operative su Napoli.

Vueling spinge la sua offerta di voli diretti da Barcellona anche verso altre nuove destinazioni internazionali: da luglio a ottobre sceglie Tivat, in Montenegro, per voli trisettimanali, Essaouira per voli bisettimanali, e Tirana con quattro frequenze a settimana.