Ita Airways: vantaggi armonizzati con i vettori del Gruppo Lufthansa

Continua l’integrazione fra Ita Airways e le altre compagnie del Gruppo Lufthansa. A partire dal prossimo 1 luglio saranno attivi i Premium Services reciproci, che consentiranno ai passeggeri un’esperienza di viaggio più confortevole.

I nuovi Premium Services agevoleranno il viaggio dei passeggeri grazie a benefici quali check-in prioritario, banco transiti dedicato, imbarco prioritario, fast track, bagaglio aggiuntivo e scelta gratuita del posto a bordo, disponibili indipendentemente dalla compagnia scelta all’interno del Gruppo. Questi servizi potranno essere utilizzati dai membri Club Executive e Premium del programma fedeltà Volare che viaggiano su voli operati dai vettori del Gruppo Lufthansa. Allo stesso tempo, i membri Hon Circle e Senator del programma fedeltà Miles & More di Lufthansa potranno godere degli stessi benefici sui voli operati da Ita Airways.

Inoltre, i clienti Club Plus del programma Volare in partenza con voli operati dalle compagnie del Gruppo Lufthansa potranno beneficiare di priorità di prenotazione in lista d’attesa, bagaglio da stiva aggiuntivo, check-in prioritario e priorità in lista d’attesa in aeroporto. Vantaggi che saranno disponibili anche per i passeggeri con status di Frequent Traveler (FTL) nel programma fedeltà Miles & More.

“Il lancio dei nuovi servizi, allineati a quelli offerti dalle compagnie del Gruppo Lufthansa, rappresenta un passo concreto verso un’esperienza di viaggio ancora più fluida e confortevole per i nostri clienti – dice Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di Ita Airways -. Queste novità sono il risultato di un lavoro congiunto con il Gruppo e rafforzano ulteriormente il percorso sviluppato fin dalle prime fasi della nostra collaborazione. Il nostro obiettivo è continuare a elevare gli standard di servizio, sfruttando al massimo le sinergie con il nostro partner, per offrire ai passeggeri un livello sempre più alto di connettività, comfort e qualità”.