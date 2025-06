Nuvole all’orizzonte, anche se l’arrivo del temporale appare sospeso. Questa industria del turismo è costantemente sotto stress (con situazioni geopolitiche che preoccupano tutti, non solo gli addetti ai lavori).

Alcune aree del mondo sono per ora off limits e la situazione nei cieli risente del momento, con direttrici da rivedere e compagnie aeree al lavoro H24 per trovare soluzioni in grado di tenere attive le tratte senza allungare pesantemente le ore di volo.

In mezzo a tutto questo, malgrado incertezze assortite che nascono ogni giorno, il mondo del turismo va avanti.

A volte sembra quasi immune da guerre e paure. Con una barricata solida ed efficace capace di rispondere agli assalti.

Arriviamo da anni difficili, dove è stato necessario rivedere il modello di business, dove le certezze sono diventate dubbi giganti.

L’intero comparto ha rivisto il suo modo di approcciare il mercato, condizionato da consumatori che in buona parte hanno cambiato abitudini e richieste.

Su questo numero di TTG Global tra personaggi che guadagnano spazi e visibilità e inchieste che evidenziano il caro voli emerge chiaro il tema del valore del servizio.

Il presidente di Fto Franco Gattinoni spiega infatti che bisogna investire in modo massiccio nel potenziamento del tailor made, questo per dare valore al prodotto e alle esperienze generate.

Sembra un discorso facile, ma quando si parla di pacchetti di viaggio appare chiaro che gli attori coinvolti siano in aumento e meno legati. In alcuni casi, se qualche tassello non va al posto giusto, i guai sono assicurati.

Chi invece non cambia percorso è Viva Resorts, con il suo fondatore Ettore Colussi.

Sostiene di rappresentare i Caraibi accessibili a 4 stelle, senza l’ambizione del lusso sfrenato che contagia ormai tutti gli albergatori perché “siamo i Caraibi a 9 ore di charter. Questo è il posizionamento in cui crediamo”. Un caso da studiare con attenzione.

Tutto invece da rivedere il rapporto tra tour operator e compagnie aeree. Queste ultime usano molto spesso complicati algoritmi per giustificare l’incremento del costo dei biglietti aerei.

Secondo alcuni operatori, su diverse destinazioni il prezzo del ticket aereo scoraggia una fascia importante di clientela. E si rischia di tornare indietro di qualche stagione.

Con le nuvole che diventano sempre più minacciose.

